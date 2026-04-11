Iran-Usa al via ai negoziati La partita di JD Vance inizia con una smentita | No allo sblocco dei beni congelati a Teheran – La diretta

Oggi si tengono in Pakistan i negoziati tra Iran e Stati Uniti, con un clima di tensione crescente tra le due parti. La giornata è iniziata con una dichiarazione ufficiale statunitense che ha ribadito il rifiuto di sbloccare i beni congelati a Teheran, rafforzando la posizione di non concedere concessioni. Per gli Stati Uniti è presente il vicepresidente, mentre i colloqui rappresentano un momento cruciale in un contesto di rapporti diplomatici complessi e instabili.

In una tregua sempre più fragile tra Iran e Usa arriva il giorno dei colloqui in Pakistan. Per gli Usa sarà presente il vicepresidente J.D Vance, che sarà al tavolo di Islamabad. Il nodo da sciogliere è lo Stretto di Hormuz, che gli iraniani ora rivendicano. Ma la linea del presidente degli Stati Uniti è quella di non cedere: devono rimanere come finora sono state prima della guerra, acque internazionali e senza pedaggi. A capo della squadra negoziale di Teheran ci sarà Ghalibaf, che ha già espresso al sua diffidenza verso gli Usa. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha incontrato a Islamabad il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro, annunciando che sono iniziati i colloqui di pace per porre fine al conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, JD Vance si gioca la sua partita ai negoziati (con una missione quasi impossibile): placare il mondo MAGA e intestarsi la pace in vista delle elezioniPer 39 lunghi giorni ha ingoiato il boccone amaro restandosene lontano dai riflettori ad aspettare che la bufera passasse.

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