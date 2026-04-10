Le tensioni nel Medio Oriente continuano a crescere, con Teheran che richiede la fine degli attacchi in Libano e il sblocco di asset prima di avviare negoziati. Nel frattempo, negli Stati Uniti, l’ex presidente ha criticato le attività nel Golfo di Hormuz, mentre si sono tenute discussioni con il primo ministro olandese. Le sirene si sono nuovamente sentite nelle città israeliane, mentre la stabilità della regione resta precaria.

Il Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza. Le sirene tornano a squarciare il silenzio delle città israeliane, mentre il fragile equilibrio costruito nelle ultime ore appare sempre più esposto a scosse improvvise. Donald Trump alza nuovamente i toni, lanciando un avvertimento diretto a Teheran su una delle questioni più sensibili: il traffico petrolifero. Teheran avverte che parteciperà ai negoziati solo se ci sarà il cessate il fuoco anche in Libano e se saranno sbloccati gli asset iraniani. 17:50 – Ghalibaf: “Stop attacchi al Libano e sblocco asset iraniani prima avvio negoziati” “Due delle misure concordate reciprocamente tra le parti devono essere ancora attuate: un cessate il fuoco in Libano e il rilascio degli asset iraniani bloccati prima dell’inizio dei negoziati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Teheran detta le condizioni per i negoziati: “Stop attacchi Libano e sblocco asset”. Trump attacca su Hormuz e discute con Rutte

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Attacchi su Teheran e Beirut. L'Iran rifiuta i negoziati, pronto a una guerra lungaUn aereo sorvola la periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah e bersaglio degli attacchi israeliani (Marwan Naamani/Getty Images) I...

Guerra Israele-Iran, raid su Teheran e attacchi nel Golfo Persico – 1mattina News 02/03/2026

Temi più discussi: Guerra Iran, Teheran esulta: Accettato nostro piano. Casa Bianca: Vittoria 100% Usa; Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli Usa; Il paradosso del petrolio: così Teheran si sta arricchendo grazie alla guerra; Guerra in Iran, Trump annuncia una tregua di due settimane, Teheran pronta a riaprire lo Stretto di Hormuz.

Iran, la guerra in diretta: Teheran chiede un cessate il fuoco in Libano e sblocco asset prima dei colloqui. Trump: Il più potente reset del mondoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: resta fragile la tregua entrata in vigore da circa 48 ore, mentre proseguono scontri ... fanpage.it

Guerra in Iran, Trump: Pedaggi di Teheran a Hormuz? Meglio che non lo facciano. Khamenei: Siamo i veri vincitori, morto l’ex ministro degli esteri di TeheranIl Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza. Le sirene tornano a squarciare il silenzio delle città ... thesocialpost.it

Dal porto di Trieste si capiscono bene le conseguenze della guerra x.com

Le conseguenze energetiche e politiche della guerra tra il tentativo di tornare alla normalità e i nuovi equilibri che si stanno formando. Ne parliamo allo Sky cube con Stefania Pinna e i nostri vicedirettori Michele Cagiano e Alessandro Marenzi - facebook.com facebook