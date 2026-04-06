Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a occupare l’attenzione internazionale, con un piano di pace proposto dal Pakistan che prevede una tregua di 45 giorni e l’apertura di negoziati sulla regione di Hormuz. Teheran ha respinto l’ultimatum statunitense, presentando invece una controproposta. Secondo fonti di Axios, si sta lavorando a una mediazione per un cessate il fuoco di 45 giorni, mentre l’Opec ha deciso di aumentare la produzione di petrolio, facendo salire i prezzi del Wti a 113,69 dollari.

Sale a 4 morti il bilancio delle vittime di un attacco iraniano ieri su Haifa: i cadaveri di una coppia di ottantenni erano già stati ritrovati, oggi i soccorritori hanno raggiunto il figlio (di circa 40 anni) e la sua compagna (di circa 35 anni), una cittadina straniera. I quattro, secondo i media di Tel Aviv, avevano cercato riparo nella tromba delle scale ed erano rimasti sepolti sotto le macerie. «Stiamo preparando la risposta» al piano presentato dai mediatori internazionali, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei. «Qualche giorno fa hanno presentato delle proposte tramite mediatori, oltre al piano in 15 punti, trasmesso dal Pakistan e alcuni altri paesi amici», ha detto il portavoce definendo i piano «ambiziosi, insoliti e illogici». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Iran-Usa, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e Hormuz. No di Teheran: "Stop ultimatum, da noi una controproposta"

Axios: in corso mediazione Usa-Iran per una tregua di 45 giorni. Teheran, sei bimbi morti nei raid. Trump: "Aprite Hormuz, bastardi" Gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe...

Iran, si lavora per una tregua di 45 giorni. Sei bimbi morti per i raid su Teheran, Trump: "Aprite Hormuz, bastardi"Dopo il fallimento dei negoziati per un cessate il fuoco di 48 ore, si lavora a uno stop più duraturo.

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#Iran Ucciso il capo dell'intelligence dei Pasdaran, Khademi, in un raid USA-Israele. Lo scrivono i media iraniani citando il comunicato delle Guardie della Rivoluzione. Almeno 34 le vittime degli ultimi attacchi nella provincia di Teheran, secondo Al Jazeera; facebook

Tregua di 45 giorni tra Iran, Usa e Israele: cosa sappiamo finora x.com