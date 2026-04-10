Due figure statunitensi hanno rivolto un avvertimento all’Iran in merito ai negoziati in corso, affermando che gli Stati Uniti non intendono sprecare tempo. Nel frattempo, le autorità di Teheran hanno richiesto garanzie e rassicurazioni riguardo ai colloqui in atto. La situazione sembra caratterizzata da una certa tensione tra le parti, con richieste di chiarimenti e segnali di fermezza.

Trump e Vance avvertono l’Iran sui negoziati: gli Usa non vogliono perdere tempo. Teheran chiede rassicurazioni. Nonostante i negoziati in corso tra Usa e Iran, la tensione rimane alta in Medio Oriente. «Stiamo attuando un reset. Stiamo caricando le navi con le migliori munizioni, le migliori armi mai costruite, persino migliori di quelle che abbiamo usato in precedenza e con cui li abbiamo fatti a pezzi», ha spiegato Donald Trump in un’intervista al New York post, per poi lanciare un avvertimento alla Repubblica Islamica: «Se non raggiungeremo un accordo, le useremo, e le useremo in modo molto efficace». Più disteso, invece, è stato... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump e Vance avvertono l’Iran sui negoziati: “Non prendeteci in giro”. Teheran chiede rassicurazioni

Vance avverte l'Iran, 'non prendeteci in giro' ai negoziatiJD Vance ha avvertito l'Iran di non "prendere in giro" gli Stati Uniti ai negoziati prima di partire per il Pakistan.

L'ira di Trump su Hormuz. Vance: "Non prendeteci in giro". L’Iran chiede una tregua in Libano, muro di IsraeleLa vigilia dei negoziati tra Iran e Stati Uniti è carica di incognite e di tensioni , che tengono in bilico la tregua di due settimane.

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