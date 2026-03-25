Cna | Quasi 60 miliardi di Made in Italy nelle zone di guerra il conflitto nel Golfo avrà effetti pesanti

Secondo la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, le esportazioni italiane nelle zone di guerra ammontano a quasi 60 miliardi di euro, collocando il paese come il terzo partner commerciale di quella regione. Il conflitto nel Golfo potrebbe influenzare negativamente queste relazioni commerciali e le attività di export.

“Sarebbero il terzo partner commerciale dell’Italia con quasi 60 miliardi di euro di valore delle esportazioni. Sono i paesi coinvolti direttamente e indirettamente nei circa 50 conflitti armati nel mondo e quelli con forti tensioni interne. Dall’Arabia Saudita all’Ucraina, dagli Emirati Arabi all’Azerbaijan, un’area molto significativa per il Made in Italy e che si è notevolmente ampliata con l’avvio delle ostilità nel Medio Oriente, zona che vale quasi 30 miliardi di euro per l’export italiano di cui quasi 10 miliardi è il contributo di micro e piccole imprese. Vanno inoltre sommati altri 20-30 miliardi di esportazioni che dalla Penisola vanno in Estremo Oriente attraverso lo stretto di Hormuz”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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