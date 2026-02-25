Alatri Stasera parliamo di musica a modo mio La Musica al tempo di San Francesco 1226 2026
Segnate in agenda! Il prossimo appuntamento della rassegna "Stasera Parliamo di Musica – a modo mio" ci porterà alla scoperta delle sonorità medievali e del loro legame con la storia.Il compositore Antonio D'Antò ci guiderà in un incontro speciale dedicato a: "La Musica al tempo di San Francesco (12262026)"Un'occasione imperdibile per approfondire la cultura musicale di un'epoca affascinante, proprio nel cuore della nostra città.Dettagli dell'evento: Sabato 28 Febbraio 2026 Ore 18:00 Biblioteca Comunale "Luigi Ceci" (Sala conferenze Carlo Costantini), Alatri Ingresso: GratuitoNon mancate a questo appuntamento con l'arte e la storia 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
