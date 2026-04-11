Dopo l’errore in nazionale, Pio Esposito ha dichiarato di non ritenersi responsabile e ha precisato di non aver mai affermato di essere un fenomeno o di valere 100 milioni. Ha aggiunto di essere semplicemente un calciatore che si impegna ogni giorno per migliorarsi. Le sue parole arrivano in un momento in cui si discute della sua prestazione durante la partita.

“Io non ho colpe: non ho mai detto di essere un fenomeno o di valere 100 milioni. Sono solo uno che dà il massimo tutti i giorni”. Pio Esposito rompe il silenzio dopo il rigore sbagliato contro la Bosnia nei playoff per i Mondiali 2026 e, in un’intervista al Corriere della Sera, respinge le critiche e ridimensiona le aspettative cresciute attorno al suo nome. L’attaccante dell’Inter torna su quella notte di Zenica: “Avevo lo sguardo fisso in un punto e non riuscivo a capire cosa fosse successo, ero sotto terra”. Una delusione difficile da smaltire, accompagnata dal timore di aver tradito le attese: “Il primo pensiero è di aver deluso i compagni, le persone a casa, gli amici, la famiglia”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io non ho colpe, non ho mai detto di essere un fenomeno o di valere 100 milioni”: Pio Esposito parla dopo l’errore in Nazionale

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