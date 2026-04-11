Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha parlato di alcune accuse rivoltegli riguardo a presunti comportamenti scorretti. Ha dichiarato di non avere colpe e di non aver mai affermato di essere un fenomeno. Riguardo a un episodio di rigore in Bosnia, ha fornito la sua versione dei fatti. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a una testata giornalistica.

Francesco Pio Esposito, giovane (classe 2005) attaccante dell'Inter, rivelazione stagionale della squadra di Cristian Chivu, ha parlato in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola, rilasciando alcune dichiarazioni particolarmente interessanti. In primis, Esposito ha rivelato di essere molto autocritico. «Faccio molta autocritica, riguardo la partita, gli errori e mi rimprovero. Ma credo sia positivo. Penso di aver vissuto finora questo primo anno con grande calma e equilibrio. E sono molto contento perché il salto è stato gigantesco», ha sottolineato il numero 94 dell'Inter, che, finora, ha segnato 9 gol e fornito 6 assist in 42 partite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inter, Esposito: “Io pompato? Non ho colpe. Mai detto di essere un fenomeno. Sul rigore in Bosnia …”

Pio Esposito: "Io pompato? Nessuno mi ha regalato nulla. Dopo il rigore in Bosnia ero sotto terra, poi..."“Avevo lo sguardo fisso in un punto e non riuscivo a capire che cosa fosse successo, ero sotto terra.

“Mai detto o Mammucari o me. Gli ho detto ‘sei un pirla’. Ho sempre accettato tutte le sue proposte. Ma ora quando ho un ospite non entra più”: parla Mara VenierTensioni dietro le quinte dopo l’ultima puntata di “Domenica In” e gli interventi di Teo Mammucari che non sono affatto piaciuti alla conduttrice?...

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Pio Esposito si difende: avete sentito le sue parole? È stato netto!Pio Esposito parla chiaro e lo fa in prima persona senza girare troppo intorno alle questione che lo riguardano: le sue parole. spaziointer.it

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