Emanuela Corsello, nota manager nel settore della moda e del cinema, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato dell’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra. Ha sottolineato come crede fortemente nella condivisione e nel poter lavorare insieme alle donne. La sua esperienza spazia tra diversi ambiti creativi, e nelle sue parole si percepisce un impegno verso la promozione di un ambiente di lavoro più inclusivo e collaborativo.

Credo molto nella condivisione e nella collaborazione, nonché nel poter collaborare con le donne, nel fare squadra. Si è occupata per tantissimi anni di Moda, la manager Emanuela Corsello. Oggi si dedica, invece, al Grande Schermo come agente. La professionista, con un suo emozionante intervento, è tra le protagoniste del docu-film L’abito e L’anima, che reca la firma dell’autrice e produttrice cinematografica Monica Bartolucci mentre la regia è stata affidata a Walter Garibaldi. Emanuela, ne L’Abito E L’Anima oltre ad ascoltare il tuo contributo possiamo ascoltare anche quelli di tanti altri addetti ai lavori nel settore della Moda e dello Spettacolo in generale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Intervista a Emanuela Corsello, affermata manager del mondo della Moda e del Cinema

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