Discipline | un cortometraggio visionario figlio del mondo della moda – Recensione

In un collegio situato in una zona isolata, un gruppo di ragazze indossa uniformi uguali e maschere che coprono i volti. Queste ragazze eseguono una coreografia studiata, creando un'immagine visivamente forte e simbolica. Il cortometraggio, che si ispira al mondo della moda, presenta una narrazione visiva che unisce elementi di stile e interpretazione artistica.

In un collegio immerso in una campagna isolata, delle ragazze vestite con delle uniformi identiche e delle maschere a coprirne il volto eseguono una coreografia ben precisa. I loro movimenti sono misurati e ogni dettaglio sembra curato nel minimo dettaglio. In braccio tengono delle sorte di burattini di grandezza umana, guidandoli attraverso la routine quotidiana dell’istituto. In Discipline assistiamo così alle varie attività che qualsiasi studentesse svolgerebbero in siffatto luogo: il tempo di gioco all’aria aperta, il pranzo nella sala comune, i rigidi controlli da parte della madre superiora o chi per lei. L’abbigliamento detta ogni movimento e nulla appare per caso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Discipline: un cortometraggio visionario figlio del mondo della moda – Recensione Articoli correlati Playing God: un inquietante e magnifico cortometraggio animato – RecensioneNell’oscurità di uno studio/laboratorio, uno Scultore ossessionato dalla perfezione modella l’argilla dando vita a dei modellini dai tratti umanoidi. Sport invernali, il programma della settimana: dieci discipline in gara tra Coppa del mondo, Mondiali juniores e campionati nazionaliSettimana ricca di appuntamenti per gli sport invernali con competizioni in diverse specialità.