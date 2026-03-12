INTER-UDINESE 1-2 | IN EVIDENZA | Davis e Atta travolgono l’Inter a San Siro | Serie A 2025 26

Nella partita tra Inter e Udinese, i friulani hanno vinto 2-1 a San Siro. Davis e Atta hanno segnato i gol decisivi, mentre Dumfries aveva portato avanti i nerazzurri con il suo gol. L'incontro fa parte della Serie A 202526 e si è concluso con la vittoria della squadra ospite dopo un primo tempo in equilibrio.

I friulani si sono rifatti dopo il vantaggio di Dumfries e hanno tramortito i nerazzurri davanti al pubblico di casa grazie al rigore di Davis e al gol di Atta.