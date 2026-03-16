TORINO-FIORENTINA 0-0 | IN EVIDENZA | Senza reti a Torino | Serie A 2025 26

Da justcalcio.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Torino e Fiorentina, terminato senza reti, le due squadre si sono affrontate a Torino. La Fiorentina non è riuscita a conquistare i primi tre punti della stagione, mentre il Torino ha mantenuto il pareggio dopo aver affrontato una precedente sconfitta a San Siro. La partita si è conclusa con un risultato di 0-0 e il video dell'incontro è disponibile su YouTube.

La Fiorentina non è riuscita a ottenere la prima vittoria della stagione mentre il Torino ha tenuto duro e si è ripreso dall’umiliazione di San Siro. Guarda questo video su Youtube L'articolo TORINO-FIORENTINA 0-0 IN EVIDENZA Senza reti a Torino Serie A 202526 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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