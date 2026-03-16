TORINO-FIORENTINA 0-0 | IN EVIDENZA | Senza reti a Torino | Serie A 2025 26

Nel match tra Torino e Fiorentina, terminato senza reti, le due squadre si sono affrontate a Torino. La Fiorentina non è riuscita a conquistare i primi tre punti della stagione, mentre il Torino ha mantenuto il pareggio dopo aver affrontato una precedente sconfitta a San Siro. La partita si è conclusa con un risultato di 0-0 e il video dell'incontro è disponibile su YouTube.

La Fiorentina non è riuscita a ottenere la prima vittoria della stagione mentre il Torino ha tenuto duro e si è ripreso dall’umiliazione di San Siro. Guarda questo video su Youtube L'articolo TORINO-FIORENTINA 0-0 IN EVIDENZA Senza reti a Torino Serie A 202526 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati ROMA-TORINO 0-1 | IN EVIDENZA | Simeone Urlatore Stupisce la Roma | Serie A 2025/26El Cholito ha segnato un brillante bigodino all’Olimpico regalando una vittoria a sorpresa ai Granata e ottenendo la prima vittoria della... Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Lazio Fiorentina 0-0, Parma Inter 0-0, Torino Udinese 0-0 MILAN-FIORENTINA 2-1 | EXTENDED HIGHLIGHTS | SERIE A 2025/26 Aggiornamenti e contenuti dedicati a TORINO FIORENTINA 0 0 IN EVIDENZA Senza... Temi più discussi: Nessun gol e fischi per i viola al Franchi, Fiorentina - Parma 0 - 0; Fiorentina-Parma 0-0, le pagelle della partita di Serie A; Fiorentina-Parma 0-0, punto prezioso per gli emiliani; Fiorentina tra Europa e salvezza: viola in cerca di certezze (e magari di un pochino di gioco). Fiorentina-Parma 0-0, il Verona schianta il Bologna 1-2. La classifica aggiornataFiorentina-Parma non va oltre allo 0-0, con i ducali, prossimi avversari del Torino venerdì prossimo, che hanno imbrigliato i viola in una partita difensiva. Risultato a sorpresa a ... torinogranata.it Serie A: secondo pari per la Fiorentina, col Torino è 0-0La 2a giornata della Serie A non consegna il successo alla Fiorentina, che viene tradita dal suo attacco e pareggia 0-0 contro un Torino dal baricentro più basso rispetto al debutto. Baroni riscatta ... sportmediaset.mediaset.it Ieri nel centro di Torino è tornata DAL DRAPÒ AL TRICOLORE, la rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco Torino per festeggiare l’Unità d’Italia. Eccovi alcune immagini della bella sfilata. NE HO PARLATO NEL MIO ARTICOLO SUL BLOG Pro Loco To - facebook.com facebook La donna che sussurra agli affreschi. Alina Pastorini, maga del restauro che salva i tesori di Torino: «In ogni dipinto cerco l'anima e le mani dell'autore» x.com