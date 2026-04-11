Lautaro Martinez dell'Inter si è infortunato nuovamente al muscolo soleo della gamba sinistra. Il giocatore sarà fermo per circa 20 giorni a causa di un risentimento muscolare, dopo aver già trascorso 46 giorni fuori dal campo per lo stesso problema. La nuova lesione rappresenta un episodio di ricaduta per il capitano nerazzurro.

Emergenza totale in casa Inter: il capitano Lautaro Martinez si ferma nuovamente per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, lo stesso muscolo che lo aveva già costretto a un calvario di 46 giorni lontano dal terreno di gioco. Gli esami clinici effettuati presso l’ Istituto Humanitas di Rozzano hanno confermato la ricaduta, occorsa proprio nel momento del rilancio stagionale dopo la doppietta inflitta alla Roma. Il nuovo stop forzato è stimato in 15-20 giorni, una tegola pesantissima per Simone Inzaghi che perde il suo leader offensivo nel cuore della volata scudetto e in vista degli impegni di Coppa Italia. Il Toro, rientrato dalla sosta nazionali in condizioni apparentemente ottimali, sarà costretto a dare forfait per la trasferta di Como e per la successiva sfida contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, shock Lautaro: ricaduta al soleo e 20 giorni di stop

Torino, tegola Adams: lesione al soleo e stop di 20 giorniL'attaccante scozzese salta Genoa e Lazio: il club granata punta al recupero contro il Napoli.

L’Inter perde il suo capitano: per Lautaro Martinez stop al soleo e spettro lungo degitazioneLe nubi plumbee addensatesi sul cielo di Bergen trovano una drammatica conferma clinica: l’Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez nel momento...

Si parla di: Lautaro, ricaduta al polpaccio e niente Como-Inter, 5 ballottaggi e una clamorosa tentazione per Chivu.

Inter, occhio alle condizioni di Lautaro: i possibili tempi di recuperoInter e Fantallenatori in ansia per quanto riguarda le condizioni di Lautaro Martinez. Come vi abbiamo raccontato ieri, l ’attaccante argentino ha accusato un lieve risentimento muscolare al soleo ... fantacalcio.it

L’Inter senza Lautaro ha una media di 1,6 punti a partitaLautaro Martinez ancora ko: l’Inter crolla senza il capitano. Numeri preoccupanti e il Napoli di Conte pronto ad approfittarne. ilnapolista.it