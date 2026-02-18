Torino tegola Adams | lesione al soleo e stop di 20 giorni

Ché Adams si è infortunato durante l’allenamento al Filadelfia, subendo una lesione al muscolo soleo. L’attaccante del Torino dovrà restare fuori per circa 20 giorni, complicando le scelte dell’allenatore. L’incidente si è verificato nel corso di una seduta di preparazione, interrompendo bruscamente la sua attività. La squadra dovrà affrontare le prossime partite senza il contributo del giocatore, che si era mostrato in buona forma nelle ultime settimane. La situazione richiede attenzione per valutare il recupero e le alternative in attacco.

Tegola pesantissima in casa Torino con lo stop forzato di Ché Adams, vittima di un infortunio muscolare durante l'ultima sessione di allenamento al Filadelfia. Gli esami strumentali hanno confermato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra, costringendo l'attaccante scozzese ai box per un periodo stimato di circa 20 giorni. Il club granata perde così il suo riferimento offensivo in un momento cruciale del campionato, complicando i piani tattici per le prossime sfide di cartello. L'assenza del centravanti è già certificata per la trasferta di Genova contro i rossoblù di domenica prossima e per il successivo impegno interno contro la Lazio, programmato per il primo marzo.