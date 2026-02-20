L’Inter perde il suo capitano | per Lautaro Martinez stop al soleo e spettro lungo degitazione

Lautaro Martinez si ferma a causa di uno stiramento al soleo, lasciando l’Inter senza il suo capitano in un momento delicato. La scelta deriva da un dolore intenso che ha costretto il giocatore a lasciare il campo durante l'ultima partita a Bergen. La squadra nerazzurra si prepara ora a affrontare le prossime sfide senza il suo leader, che potrebbe restare fuori diverse settimane. La mancanza di Lautaro si farà sentire nel reparto offensivo, mentre i tifosi sperano in un rapido recupero.

Le nubi plumbee addensatesi sul cielo di Bergen trovano una drammatica conferma clinica: l' Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez nel momento più critico della stagione. Gli accertamenti strumentali eseguiti in mattinata presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Sebbene il comunicato ufficiale del sodalizio nerazzurro non specifichi il grado della lesione, la natura dell'infortunio — che interessa uno dei muscoli più delicati e soggetti a ricadute per un atleta — impone una prognosi severa. Il capitano sarà rivalutato tra una settimana, ma il quadro appare già compromesso: lo stop stimato è di almeno tre settimane, un'assenza che priva Cristian Chivu della sua guida carismatica e realizzativa proprio mentre la squadra è chiamata a ribaltare il 3-1 norvegese.

