Inter scommessa da 4 milioni | caccia al gioiello belga del 2008

L'Inter ha avviato trattative per acquistare il giovane difensore del Mechelen, Moncef Zekri, che nel 2008 aveva ottenuto il riconoscimento come gioiello del Belgio. La società nerazzurra ha messo sul piatto circa 4 milioni di euro per assicurarsi il talento emergente, puntando così sul mercato internazionale. Le negoziazioni sono in corso e si prevedono sviluppi nelle prossime settimane.

L’Inter ha puntato i riflettori sul mercato internazionale per blindare un talento emergente, avviando manovre concrete per acquisire il giovane difensore del Mechelen, Moncef Zekri. La dirigenza di Viale della Liberazione, guidata da Ausilio e Marotta, sta lavorando per concretizzare l’operazione su un giocatore nato nel 2008, considerato una delle promesse più interessanti del calcistico attuale. La strategia economica nerazzurra per il talento belga. Il piano operativo studiato dai vertici interisti prevede un investimento di 4,2 milioni di euro, una cifra che verrebbe corrisposta attraverso un sistema di pagamenti dilazionati. Per incentivare l’accordo con il club belga, la proposta include anche una clausola relativa a un ulteriore 10% del valore derivante da una futura cessione del calciatore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter, scommessa da 4 milioni: caccia al gioiello belga del 2008 Assalto da 6 milioni al portavalori sulla Brindisi-Lecce: l'interrogatorio dei due fermati. È caccia al resto del commandoPrimo snodo giudiziario dell'indagine sull'assalto al portavalori sulla statale 613 Brindisi-Lecce. Stankovic torna all’Inter: Marotta esercita la recompra da 23 milioni per il nuovo gioiello di Chivu. E c’è il piano per il futurodi Alberto PetrosilliStankovic verrà riacquistato in estate esercitandola recompra fissata a 23 milioni di euro.