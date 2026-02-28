Formazioni statistiche e anteprime inclusi TV e live streaming per guardare Lionel Messi notizie sulla squadra e pronostici

Da justcalcio.com 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa delle prossime partite, vengono diffuse formazioni, statistiche e anteprime, con dettagli su TV e live streaming per seguire Lionel Messi. Sono disponibili anche notizie sulla squadra Orlando City-Inter Miami e pronostici riguardanti gli incontri in programma. La redazione lavora intensamente per aggiornare le informazioni su eventi e partite imminenti.

Il difensore centrale Robin Jansson (piede) e i centrocampisti Joran Gerbet (ginocchio) e Luis Otavio (coscia) sono infortunati. Secondo l’Herald, l’assenza del centrocampista David Ayala per Miami a Porto Rico è stata dovuta a una questione personale. Il nuovo acquisto era un sostituto inutilizzato a Los Angeles. Il portiere Dayne St. Clair, il terzino destro Facundo Mura, il difensore centrale Micael e l’attaccante German Bertarame sono pronti a fare il loro debutto in trasferta per Miami. Messi sarà presente a Orlando per la prima volta, dopo aver saltato entrambe le visite della sua squadra al City durante la sua carriera a Miami finora.... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Formazioni, statistiche e anteprime tra cui TV, live streaming, notizie sulle squadre e pronostici“Dobbiamo mostrare più voglia”, ha detto Dembele a Ligue 1+ (via L’Equipe), sottolineando che il PSG ha perso 1-0 in casa del Monaco in campionato il...

