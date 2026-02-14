formazioni statistiche tv streaming pronostici e anteprime della liga

Il Real Madrid affronta la Real Sociedad sabato sera in una partita decisiva, perché una vittoria potrebbe portare i blancos in cima alla classifica della Liga. La sfida si gioca al Santiago Bernabéu, dove i giocatori si preparano con determinazione, consapevoli che ogni punto conta per raggiungere il primo posto.

2026-02-13 23:35:00 Giorni caldissimi in redazione! Anteprima Real Madrid-Sociedad. Il Real Madrid ospita la Real Sociedad sabato sera sapendo che una vittoria potrebbe portarli in vetta alla Liga. I Blancos sono secondi, a un punto dalla capolista Barcellona,??mentre la Sociedad arriva all'ottavo posto e insegue le posizioni europee. Il Real Madrid è stato molto coerente a livello nazionale, collezionando 18 vittorie in 23 partite di campionato e vincendo ciascuna delle ultime sette nella competizione. Anche la forma casalinga è stata buona. Il Real Madrid ha ottenuto 30 punti in 11 partite al Bernabeu, mentre la Sociedad ha ottenuto solo 11 punti in 11 trasferte.

Il quarto turno della FA Cup è al centro dell’attenzione dopo che il Manchester City ha annunciato la formazione ufficiale per la partita contro il Salford City.

