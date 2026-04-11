L’attaccante della squadra di calcio ha dichiarato al Corriere di non aver mai ricevuto favori o regali nel corso della sua carriera. Ha ricordato il momento dopo il rigore in Bosnia, affermando di essere passato da un periodo difficile a successi successivi. Inoltre, ha annunciato che continuerà a tirare rigori, anche se in futuro qualche tentativo potrebbe finire con un errore, sottolineando l’importanza di assumersi le proprie responsabilità.

“Avevo lo sguardo fisso in un punto e non riuscivo a capire che cosa fosse successo, ero sotto terra. Il primo pensiero è di aver deluso i compagni, le persone a casa, gli amici, la famiglia. Rigori ne calcerò ancora, ne segnerò e qualcuno lo sbaglierò: quel giorno ero convinto di prendermi la responsabilità di tirare per primo, mi sentivo sicuro, poi è andata male”. In una intervista al Corriere Pio Esposito racconta le emozioni dopo il rigore sbagliato con la Bosnia, rivela le difficoltà da bambino, quando a 6 anni si trasferì da Castellammare di Stabia a Brescia (“All’inizio piangevo ogni notte per tornare a casa. Ero un bambino con molta rabbia, irascibile, sia a scuola che in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pio Esposito: "Io pompato? Nessuno mi ha regalato nulla. Dopo il rigore in Bosnia ero sotto terra, poi..."

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