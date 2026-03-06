Integratori di Ashwagandha contro ansia e stress | pro contro e come assumerli

L'ashwagandha, conosciuta anche come Withania somnifera, è disponibile in diverse forme come capsule e caramelle gommose. Questi integratori sono molto diffusi e vengono utilizzati per affrontare ansia e stress. In questo articolo vengono analizzati i vantaggi e gli svantaggi del loro impiego e si spiega come assumerli correttamente.

Negli ultimi anni l'ashwagandha è diventata uno tra gli integratori più popolari per combattere stress, ansia e stanchezza mentale. Questo arbusto originario dell'India, del Sud Africa e dell'area mediterranea, conosciuto anche come Withania somnifera, è utilizzato da secoli nella medicina tradizionale indiana ed è sempre più diffuso anche in Europa e in Italia. La parte più utilizzata dell'ashwagandha è la sua radice essiccata, ricca di composti bioattivi che le conferiscono delle proprietà adattogene, cioè la capacità di aiutare l'organismo a reagire meglio allo stress. Come funziona e quali sono i pro e i contro... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

