integratori a base di funghi i benefici della micoterapia

Negli ultimi anni sono aumentate le ricerche sui benefici degli integratori a base di funghi, noti come prodotti di micoterapia. Questi integratori contengono molecole bioattive che presentano effetti antiossidanti, antinfiammatori e immunostimolanti. La loro diffusione si è ampliata anche nel settore della salute naturale, con numerosi studi che analizzano le proprietà e le potenzialità di queste sostanze.

Il motivo per cui alcune tipologie di fungo risultano essere ottimali nell'ambito dell'integrazione si nasconde nelle molecole attive di cui queste si compongono. Betaglucani dall'effetto immunomodulante, triterpeni dalle proprietà antinfiammatorie, ergosterolo precursore della vitamina D, peptidi e proteine bioattive dall'azione protettiva sull'organismo sono alcune delle più diffuse, che contribuiscono a fare di questi alimenti un importante supporto per specifiche funzioni fisiologiche, dalla regolazione del sistema immunitario a quella della risposta infiammatoria e altri processi metabolici. Soprattutto in specie come Grifola frondosa (maitake), Hericium erinaceus (criniera di leone), Ganoderma sp. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Walter Bertin è AD e Fondatore di Labomar S.p.A., azienda italiana attiva a livello internazionale specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi. Questo contenuto fa - facebook.com facebook