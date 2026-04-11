Sabato scorso, nelle sedi e nel campus dell’Università dell’Insubria, migliaia di giovani si sono riuniti per partecipare a una giornata di orientamento dedicata a scoprire le possibilità di studio e i percorsi accademici disponibili. L’evento si è svolto tra Varese e Busto Arsizio, coinvolgendo studenti interessati a conoscere le varie opzioni di formazione offerte dall’ateneo. La giornata ha visto una grande partecipazione di studenti delle scuole superiori e delle loro famiglie.

Migliaia di giovani hanno animato le sedi e il campus dell’Università dell’Insubria sabato scorso, partecipando a una giornata di orientamento volta a delineare i percorsi accademici futuri. L’evento ha un massiccio afflusso di aspiranti matricole interessate a esplorare l’offerta formativa tra Varese e Busto Arsizio, con un particolare sulle aree scientifiche, mediche, umanistiche, giuridiche ed economiche. L’incontro ha permesso ai ragazzi di interagire direttamente con il corpo docente e con gli studenti che ricoprono il ruolo di tutor, offrendo una visione pratica dei servizi disponibili, dai fondi per le borse di studio alle opportunità di mobilità internazionale, passando per la gestione degli alloggi e delle attività sportive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Insubria: migliaia di giovani tra Varese e Busto per il futuro

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