L’Università degli studi dell’Insubria ha firmato un accordo con la Camera di Commercio per stabilire una sede presso il centro di Varese. L’intesa prevede l’utilizzo di spazi condivisi per attività didattiche e eventi, con l’obiettivo di avvicinare l’ateneo alla città. L’operazione interessa principalmente gli ambienti legali e amministrativi, senza coinvolgimenti di persone o enti specifici.

Varese, 30 marzo 2026 – L’ Università degli studi dell’Insubria rafforza la presenza di studenti e studentesse, didattica e vita accademica nel centro cittadino. L’ateneo e la Camera di Commercio di Varese hanno firmato oggi l’accordo quadro che destina per dieci anni all’Università una porzione della sede camerale in piazza Monte Grappa. Il documento, già approvato dai rispettivi organi, è stato sottoscritto nella sede del rettorato, dalla rettrice Maria Pierro e dal presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello, alla presenza del prorettore vicario Umberto Piarulli, del professor Giuseppe Colangelo (direttore del dipartimento di Diritto economia e culture), del direttore generale dell’ateneo Antonio Romeo e della segretaria generale della Camera di Commercio Anna Deligios. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giurisprudenza si trasferisce nel cuore di Varese: stipulato l’accordo tra Università dell’Insubria e Camera di Commercio

Articoli correlati

Leggi anche: Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale

Raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, stipulato l'accordo tra Comune e ArmaLa Giunta comunale di Rimini ha approvato nella seduto di ieri la bozza di convenzione tra il Comune e l’Associazione Nazionale Carabinieri con...

Contenuti utili per approfondire Giurisprudenza si trasferisce nel cuore...

Discussioni sull' argomento Concorso Camera di Commercio Torino Funzionari 2026 – 6 posti per laureati; Filiera vitivinicola, sostenibilità e Indicazioni Geografiche: se ne parla a Trento; Riforma del Condominio 2026: c’è il testo bis al Senato! Tutte le novità; Inquadramento previdenziale: i criteri di scelta.

Giurisprudenza Insubria in centro: 350 studenti alle lezioni nella Camera di Commercio di VareseFirmato l’accordo tra Università e Camera di Commercio: dal prossimo anno accademico l’ateneo sbarca in piazza Monte Grappa. Obiettivo: rafforzare il ruolo universitario della città e riportare gli st ... laprovinciadivarese.it

Il 2 aprile alla Camera di Commercio un confronto tra autori ed editrice: dalla fine della carta al rapporto padre-figlio, una riflessione su editoria, memoria e identità nell’era digitale - facebook.com facebook

Con il sistema gratuito della Camera di Commercio di Roma puoi prenotare online i tuoi appuntamenti in modo rapido, semplice e sicuro. Un servizio che ti permette di scegliere il giorno e l'orario che preferisci, evitando attese e ottimizzando il tuo temp x.com