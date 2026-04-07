Laurea magistrale in Farmacia E arrivo di Informatica da Varese L’Insubria presenta le novità

Sabato prossimo, l'Università degli Studi dell'Insubria organizza un evento nelle sedi di Como e Varese. Durante la giornata, saranno presentate le novità riguardanti i corsi di laurea magistrale in Farmacia e Informatica, proveniente dall’ateneo di Varese. Le sedi coinvolte sono in via Valleggio e al Chiostro di San Abbondio a Como, e in altre strutture a Varese.

L’appuntamento è per sabato, nelle sedi di Como (in via Valleggio e al Chiostro di San Abbondio) e Varese. L’ Università dell’Insubria si presenta con “Qui succede qualcosa“, open day 2026. Una giornata dedicata alle future matricole e alle famiglie alla scoperta dell’offerta formativa dell’Ateneo, con la presentazione dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ma anche dei servizi, delle opportunità di orientamento e degli strumenti di supporto che accompagnano gli studenti lungo tutto il percorso. A Como la giornata include la presentazione dei corsi con incontri sui servizi studenteschi, supporto all’orientamento e visite alle strutture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laurea magistrale in Farmacia. E arrivo di Informatica da Varese. L’Insubria presenta le novità Laurea magistrale per l’"Alfiere" Alessio BaldiniDalle onde del Nautico ai vertici della Finanza: Alessio Baldini conquista anche Parigi. Università, Udine e Kyoto si uniscono nella laurea magistraleSi estende fino al Giappone il processo di internazionalizzazione dell’Università di Udine. Argomenti più discussi: È tempo di scelte. Open Day all’Insubria. Due nuovi corsi dal prossimo anno; Qui succede qualcosa, gli open day dell’Università dell’Insubria a Varese e Como. Qui succede qualcosa, gli open day dell’Università dell’Insubria a Varese e ComoSabato 11 aprile le sedi dell'ateneo ospitano l'Open Day 2026 per presentare l'offerta formativa e i nuovi corsi in Farmacia e Tecniche digitali con spazi dedicati anche ai genitori ... varesenews.it L’Insubria si presenta, open day l’11 aprile. Tra le novità farmacia a ComoIl corso di laurea in farmacia a Como è una delle novità che sarà presentata sabato 11 aprile all’open day dell’università dell’Insubria, in programma in ... espansionetv.it Varese, Affollata Via Crucis al Sacro Monte illuminata da una splendida luna Al culmine della Settimana Santa, prima della Pasqua, una suggestiva Via Crucis si è svolta, questa sera, per le vie del borgo del Sacro Monte di Varese. Un evento religioso che ha - facebook.com facebook