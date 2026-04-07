Laurea magistrale in Farmacia E arrivo di Informatica da Varese L’Insubria presenta le novità

Da ilgiorno.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato prossimo, l'Università degli Studi dell'Insubria organizza un evento nelle sedi di Como e Varese. Durante la giornata, saranno presentate le novità riguardanti i corsi di laurea magistrale in Farmacia e Informatica, proveniente dall’ateneo di Varese. Le sedi coinvolte sono in via Valleggio e al Chiostro di San Abbondio a Como, e in altre strutture a Varese.

L’appuntamento è per sabato, nelle sedi di Como (in via Valleggio e al Chiostro di San Abbondio) e Varese. L’ Università dell’Insubria si presenta con “Qui succede qualcosa“, open day 2026. Una giornata dedicata alle future matricole e alle famiglie alla scoperta dell’offerta formativa dell’Ateneo, con la presentazione dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ma anche dei servizi, delle opportunità di orientamento e degli strumenti di supporto che accompagnano gli studenti lungo tutto il percorso. A Como la giornata include la presentazione dei corsi con incontri sui servizi studenteschi, supporto all’orientamento e visite alle strutture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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