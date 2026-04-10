Questa mattina, il presidente della Repubblica italiana è stato a Praga, dove ha visitato Ponte Carlo accompagnato dalla figlia. Durante l'incontro, alcuni studenti italiani presenti sul ponte hanno intonato l'inno di Mameli. La visita si inserisce nel viaggio ufficiale in Repubblica Ceca e ha visto anche momenti di confronto e incontri istituzionali. La presenza degli studenti ha attirato l’attenzione di coloro che si trovavano sul luogo.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha visitato questa mattina Ponte Carlo a Praga, nel corso del suo viaggio in Repubblica Ceca. Il Capo dello Stato ha incontrato alcuni studenti italiani che lo hanno salutato, scattato selfie e cantato l’inno d’Italia. “Buona passeggiata sotto la neve”, ha augurato loro l’inquilino del Colle. Mattarella è poi stato ricevuto dal presidente della Camera dei deputati, Tomio Okamura. In agenda anche la visita del Monastero di Strahov. Insieme al presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, Mattarella ha in programma anche l’evento musicale Armonia Europea a cura di musicisti dell’Orchestra Giovanile Italiana e della Ceskß studentskß filharmonie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella a Praga, studenti italiani cantano l’inno di Mameli: l’incontro su Ponte Carlo

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VIDEO| Mattarella passeggia sul Ponte Carlo a Praga e incontra alcuni studenti siciliani che intonano l’Inno di MameliPasseggiata sotto qualche fiocco di neve a Praga per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella questa mattina. dire.it