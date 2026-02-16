Padel Serie A | arriva dall' Argentina l' ultimo colpo di mercato del Bellaria Brindisi
Maria Virginia Riera, giocatrice argentina con passaporto italiano, si unisce al Bellaria Padel Brindisi dopo aver firmato un contratto che ha portato entusiasmo tra i tesserati. La decisione nasce dalla volontà del club di rafforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie A, puntando su un talento noto anche nel panorama internazionale. La sua presenza promette di portare esperienza e qualità al team brindisino, che ha concluso le trattative di mercato con questa nuova acquisizione.
Con i suoi 37 anni è una delle giocatrici più esperte del circuito mondiale ed ha un gioco ricco di colpi e tanta costanza BRINDISI - Il Bellaria Padel Brindisi conclude il mercato con un altro innesto di assoluto livello. Ci sarà anche l’argentina con passaporto italiano Maria Virginia Riera a difendere i colori brindisini nel prossimo campionato di serie A. L’atleta nativa di Resistencia (Argentina) occupa attualmente la posizione numero 35 del ranking mondiale ma è stata una Top Ten con un 7° posto assoluto conquistato nel 2023. Con i suoi 37 anni è una delle giocatrici più esperte del circuito mondiale ed ha un gioco ricco di colpi e tanta costanza.🔗 Leggi su Brindisireport.it
