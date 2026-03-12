torture sui detenuti indagini su 10 agenti del carcere minorile di casal del marmo

Dodici agenti del carcere minorile di Casal del Marmo sono sotto indagine dopo aver subito accuse di violenze sui detenuti. Le accuse riguardano schiaffi, pugni, aggressioni con sedie, mazze di ferro e estintori. Le indagini sono in corso e coinvolgono anche altri agenti, senza che siano state ancora rese note eventuali responsabilità o dettagli specifici delle violenze.

Schiaffi, pugni, aggressioni improvvise con sedie, mazze di ferro e addirittura estintori. Violenze accompagnate da gravissime minacce come «Vi porto sopra e vi faccio come carne macinata» che sarebbero avvenute tra febbraio e novembre scorso all’interno dell’ istituto penale minorile Casal del Marmo di Roma. Sono dieci gli agenti finiti nel registro degli indagati. Sono accusati, a vario titolo, di tortura, lesioni e falso ideologico. Dalle carte dell’inchiesta emerge che nel mirino sono finiti tredici detenuti dell’istituto, tutti stranieri tra i 15 e i 19 anni. Le aggressioni si sarebbero consumate principalmente di notte e in zone del carcere non coperte dalle telecamere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

