Elba | Maxi rissa nel carcere di Porto Azzurro | tre detenuti in ospedale ferito anche un agente

Una rissa violenta si è scatenata ieri sera nel carcere di Porto Azzurro, alle 19. Un caos che ha coinvolto tre detenuti stranieri e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Tre persone sono finite in ospedale, e anche un agente è rimasto ferito nel tentativo di sedare la rissa. I dettagli sull’accaduto sono ancora in fase di verifica, ma la situazione ha messo in allarme le autorità locali.

Una trentina le persone coinvolte: decisivo l'intervento della polizia penitenziaria che è riuscita a riportare la calma È di tre detenuti di origine straniera e un agente feriti il bilancio di una maxi rissa che è scoppiata all'interno del carcere di Porto Azzurro nella serata di ieri, martedì 27 gennaio, attorno alle 19. Le cause che hanno scatenato il violento scontro non sono ancora state chiarite, ma in totale circa una trentina di uomini si sono affrontati in una violenta colluttazione. Due di loro hanno riportato lesioni da arma da taglio, mentre il terzo ha subito un trauma cranico.

