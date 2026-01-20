Riccardo Claris ucciso a Bergamo chiesto il processo per Jacopo De Simone | è accusato di omicidio aggravato

La Procura di Bergamo ha avanzato la richiesta di processo per Jacopo De Simone, accusato di aver ucciso Riccardo Claris. L’accusa comprende omicidio aggravato e porto abusivo di arma. La decisione segue le indagini condotte dalla pm Maria Esposito, che ha raccolto elementi sufficienti per procedere in sede giudiziaria. La vicenda resta sotto attenta valutazione delle autorità competenti, nel rispetto delle procedure legali.

La pm Maria Esposito ha chiesto il processo per Jacopo De Simone, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi e porto abusivo d'arma. Il 4 marzo scorso aveva ucciso a Bergamo il 26enne Riccardo Claris.🔗 Leggi su Fanpage.it Omicidio Claris, chiesto il processo per De Simone: udienza l’11 marzoIl pubblico ministero Maria Esposito ha chiesto il rinvio a giudizio di Jacopo De Simone, 19 anni, per l’omicidio di Riccardo Claris avvenuto il 4 marzo 2025 a Bergamo. Leggi anche: Riccardo Claris ucciso dopo una rissa tra tifosi a Bergamo, il 19enne che lo ha accoltellato rischia l’ergastolo Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Riccardo Claris ucciso a Bergamo, chiesto il processo per Jacopo De Simone: è accusato di omicidio aggravato - La pm Maria Esposito ha chiesto il processo per Jacopo De Simone, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi e porto abusivo d'arma ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.