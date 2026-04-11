Recenti studi indicano che il vaccino antinfluenzale può contribuire a ridurre il rischio di infarto e ictus. Oltre a prevenire febbre e malanni stagionali, questa vaccinazione viene considerata un'opzione per la protezione cardiovascolare. La somministrazione del vaccino viene effettuata ogni anno e coinvolge diverse fasce di popolazione, soprattutto quelle con fattori di rischio. Non sono ancora definitive le evidenze cliniche, ma gli esperti continuano a monitorare i dati disponibili.

Non è solo una barriera contro febbre e malanni stagionali. Il vaccino antinfluenzale si rivela sempre più un prezioso alleato per la salute generale, capace di proteggere anche da eventi gravi come Infarto e Ictus. E questo vale persino nei casi in cui l’influenza riesce comunque a colpire. A evidenziarlo è uno studio pubblicato su Eurosurveillance, rivista dello European Centre for Disease Prevention and Control, che aggiunge un tassello importante alla comprensione dei benefici della vaccinazione. Quando si contrae l’influenza, infatti, il corpo reagisce con un’ infiammazione diffusa. È una risposta naturale, ma può diventare un fattore di rischio: questa “tempesta” infiammatoria, anche se temporanea, può mettere sotto stress il sistema cardiovascolare e favorire eventi acuti, soprattutto nei soggetti più vulnerabili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Infarto e ictus, il ruolo del vaccino antinfluenzale

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Mircea Lucescu ci ha lasciati questa sera. L’infarto che lo aveva colpito qualche giorno fa è stato per lui fatale. In carriera, ha vinto 36 trofei alla guida di 8 squadre. Ha allenato anche Pisa, Inter e Brescia. Lucescu aveva 80 anni. #Lucescu x.com