L' effetto inaspettato del vaccino antinfluenzale | ecco da cosa protegge

Recenti studi hanno evidenziato che il vaccino antinfluenzale può offrire protezione anche contro alcuni problemi cardiovascolari. Le ricerche hanno riscontrato una correlazione tra la somministrazione del vaccino e una diminuzione del rischio di eventi legati al cuore. I risultati sono stati pubblicati in riviste scientifiche e sottolineano un possibile beneficio aggiuntivo rispetto alla prevenzione dell’influenza stessa. Questi dati saranno analizzati più approfonditamente nelle prossime settimane.

Il vaccino antinfluenzale fa esattamente quello che promette - ridurre il rischio di ammalarsi di influenza - ma la scienza sta scoprendo che i suoi benefici vanno ben oltre. Due studi recenti suggeriscono che la vaccinazione offra una protezione significativa anche contro infarto, ictus e persino contro il declino cognitivo legato all'Alzheimer. Il primo dato arriva da uno studio pubblicato su Eurosurveillance, la rivista dell'European Centre for Disease Prevention and Control. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 200.000 persone ricoverate in ospedali danesi per infarto o ictus tra il 2014 e il 2025, confermando un aumento del rischio di infarto di cinque volte e di ictus di tre volte nella settimana successiva all'influenza rispetto agli altri periodi dell'anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'effetto inaspettato del vaccino antinfluenzale: ecco da cosa protegge La sorpresa del vaccino contro il fuoco di Sant'Antonio: protegge da Alzheimer e invecchiamentoUn nuovo studio indica un effetto protettivo contro demenze e altre forme di grave declino cognitivo. Leggi anche: L’approvazione di nuovi farmaci: Il vaccino combinato anti-Covid e antinfluenzale Pro o contro il vaccino anti-influenzale Temi più discussi: Soffri di allergie in primavera? Ecco come il tè matcha ferma gli starnuti; Allenarsi al mattino ha un effetto inaspettato sulla salute: ecco quale; Limiti e possibili effetti avversi degli esoscheletri; Samurai Jay sbanca Sanremo con Ossessione, l'effetto Tananai senza fine che lo porta in vetta alle classifiche di Spotify, TikTok e YouTube. Due studi mostrano delle associazioni significative con la riduzione del rischio cardiovascolare e di nuove diagnosi di AlzheimerVaccino antinfluenzale: protegge anche da infarto, ictus e Alzheimer. I risultati di due studi scientifici recenti su oltre 360.000 pazienti analizzati. gazzetta.it Ricerca svela effetto 'Batman', più altruisti se c'è imprevistoSi chiama 'effetto Batman' e mostra l'impatto di un imprevisto sulla tendenza ad aiutare gli altri. In questo caso l'imprevisto è l'improvvisa comparsa di un supereroe che rende più altruisti. Lo ... ansa.it Questa mattina abbiamo avuto un piccolo… imprevisto Un ospite molto gentile ha dato ai nostri alpaca alcune bacche locali (assolutamente innocue, tranquilli!)… ma a quanto pare con un effetto collaterale inaspettato. Stiamo monitorando la situazione insi - facebook.com facebook