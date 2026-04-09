L' effetto inaspettato del vaccino antinfluenzale | ecco da cosa protegge

Da gazzetta.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti studi hanno evidenziato che il vaccino antinfluenzale può offrire protezione anche contro alcuni problemi cardiovascolari. Le ricerche hanno riscontrato una correlazione tra la somministrazione del vaccino e una diminuzione del rischio di eventi legati al cuore. I risultati sono stati pubblicati in riviste scientifiche e sottolineano un possibile beneficio aggiuntivo rispetto alla prevenzione dell’influenza stessa. Questi dati saranno analizzati più approfonditamente nelle prossime settimane.

Il vaccino antinfluenzale fa esattamente quello che promette - ridurre il rischio di ammalarsi di influenza - ma la scienza sta scoprendo che i suoi benefici vanno ben oltre. Due studi recenti suggeriscono che la vaccinazione offra una protezione significativa anche contro infarto, ictus e persino contro il declino cognitivo legato all'Alzheimer. Il primo dato arriva da uno studio pubblicato su Eurosurveillance, la rivista dell'European Centre for Disease Prevention and Control. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 200.000 persone ricoverate in ospedali danesi per infarto o ictus tra il 2014 e il 2025, confermando un aumento del rischio di infarto di cinque volte e di ictus di tre volte nella settimana successiva all'influenza rispetto agli altri periodi dell'anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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La sorpresa del vaccino contro il fuoco di Sant'Antonio: protegge da Alzheimer e invecchiamentoUn nuovo studio indica un effetto protettivo contro demenze e altre forme di grave declino cognitivo.

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Pro o contro il vaccino anti-influenzale

Video Pro o contro il vaccino anti-influenzale?

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l effetto inaspettato delDue studi mostrano delle associazioni significative con la riduzione del rischio cardiovascolare e di nuove diagnosi di AlzheimerVaccino antinfluenzale: protegge anche da infarto, ictus e Alzheimer. I risultati di due studi scientifici recenti su oltre 360.000 pazienti analizzati. gazzetta.it

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