Entro giugno entrerà in funzione nel porto di Ravenna una nuova imbarcazione ecologica progettata per rimuovere i rifiuti dal canale Candiano. La barca può operare per otto ore consecutive, muoversi in fondali bassi e passar sotto il ponte mobile del canale. L’obiettivo è eliminare la plastica dispersa nell’acqua, contribuendo alla pulizia del tratto portuale. La nave sarà attiva durante la stagione estiva.

Può lavorare per otto ore consecutive, muoversi anche in fondali bassi e passare sotto il ponte mobile del canale Candiano: è la nuova imbarcazione ecologica, che nell’estate entrerà in servizio nel porto di Ravenna per raccogliere la plastica dispersa in acqua e non solo. Si tratta del primo mezzo con queste caratteristiche operativo in uno scalo italiano. L’intervento è stato reso possibile da un finanziamento di circa 2 milioni di euro destinato all’Autorità di sistema portuale dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del progetto ’Green Ports’ e delle risorse del Pnrr. È completamente elettrico, quindi a zero emissioni, e alimentato da fonti energetiche rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via la plastica dal canale Candiano. Barca ecologica attiva entro giugno. Raccoglierà i rifiuti dall’acqua

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"Ciao Choco… sei andato via troppo presto. Non doveva finire così. Non durante una semplice passeggiata. Non tra le braccia di chi ti amava. Avevi 14 anni. Una vita intera fatta di presenza, fedeltà, amore silenzioso. E in un attimo… tutto si è fermato. Sei - facebook.com facebook