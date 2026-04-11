Via la plastica dal canale Candiano Barca ecologica attiva entro giugno Raccoglierà i rifiuti dall’acqua

Da ilrestodelcarlino.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro giugno entrerà in funzione nel porto di Ravenna una nuova imbarcazione ecologica progettata per rimuovere i rifiuti dal canale Candiano. La barca può operare per otto ore consecutive, muoversi in fondali bassi e passar sotto il ponte mobile del canale. L’obiettivo è eliminare la plastica dispersa nell’acqua, contribuendo alla pulizia del tratto portuale. La nave sarà attiva durante la stagione estiva.

Può lavorare per otto ore consecutive, muoversi anche in fondali bassi e passare sotto il ponte mobile del canale Candiano: è la nuova imbarcazione ecologica, che nell’estate entrerà in servizio nel porto di Ravenna per raccogliere la plastica dispersa in acqua e non solo. Si tratta del primo mezzo con queste caratteristiche operativo in uno scalo italiano. L’intervento è stato reso possibile da un finanziamento di circa 2 milioni di euro destinato all’Autorità di sistema portuale dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del progetto ’Green Ports’ e delle risorse del Pnrr. È completamente elettrico, quindi a zero emissioni, e alimentato da fonti energetiche rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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