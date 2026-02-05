Le soluzioni galvaniche di Italfimet fanno tappa in India

Italfimet, l’azienda di Monte San Savino specializzata in soluzioni galvaniche, si prepara a portare le sue tecnologie in India. Da giovedì 12 a domenica 15 febbraio, parteciperà alla quinta edizione del Jmaiie al Bombay Exhibition Centre di Mumbai. È un’occasione per presentare i propri prodotti a un pubblico internazionale e rafforzare la presenza nel mercato asiatico.

La Italfimet fa tappa in India. L'azienda di Monte San Savino, punto di riferimento internazionale per le soluzioni galvaniche, vivrà una lunga trasferta fino al Bombay Exhibition Centre di Mumbai per partecipare da giovedì 12 a domenica 15 febbraio alla 5ª edizione del Jmaiie, importante evento.

