Assistenti all’autonomia e alla comunicazione Marti Pres Commissione Cultura Senato | Dallo Stato una scelta concreta di inclusione e giustizia

Marti, presidente della Commissione Cultura al Senato, ha ribadito che con il via libera a un nuovo disegno di legge lo Stato fa un passo deciso verso l’inclusione e la giustizia. “I diritti si garantiscono con atti concreti, non con gli slogan”, ha detto, sottolineando l’impegno a migliorare la vita di chi ha bisogno di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. La legge rappresenta una scelta politica chiara, ha spiegato, e mira a mettere in pratica un’azione concreta, non solo parole.

"Con l'approvazione di questo disegno di legge compiamo una scelta politica chiara: i diritti si garantiscono con atti concreti, non con gli slogan, e l'inclusione si costruisce riconoscendo il lavoro e le competenze, non alimentando la retorica". È quanto dichiara il presidente della Commissione Cultura del Senato, Roberto Marti, commentando il via libera del Senato al provvedimento che istituisce il profilo professionale dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione.

L’aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge sugli assistenti per autonomia e comunicazione.

Argomenti discussi: Pompeo (PD): Sostegno scolastico in crisi: la Regione intervenga; Foggia potenzia il contrasto alla povertà estrema: al via la rete integrata tra Stazione di Posta, Pronto Intervento Sociale e Accompagnamento e Tutoraggio all’autonomia in favore di soggetti svantaggiati; Investimenti efficaci consentono risparmi nel tempo; Bullismo, scuola e inclusione: a Sanluri un convegno per rafforzare la rete educativa territoriale.

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SCUOLA, FLORIDIA (M5S): FDI CHIEDEVA STATALIZZAZIONE ASACOM, ORA FA RETROMARCIA E NON DÀ RISORSE»Il Movimento 5 Stelle si asterrà sul provvedimento che riguarda gli assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) nelle scuole. Siamo stati ... agenziagiornalisticaopinione.it

Come si diventa assistenti all’autonomia e comunicazione e come si viene reclutati?Assistenti all’autonomia e comunicazione, sostegno educativo, assistenti educativi e culturali… Chi sono? Già in passato ci siamo occupati della figura dell’assistente all’autonomia e comunicazione, ... disabili.com

