Assistenti all’autonomia e alla comunicazione Marti | Dallo Stato una scelta concreta di inclusione e giustizia

La Camera ha approvato un nuovo disegno di legge che riguarda gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione. Marti, uno dei protagonisti, ha sottolineato che questa scelta rappresenta un passo concreto verso l’inclusione e la giustizia. Secondo lui, i diritti si devono garantire con azioni reali, non con parole vuote. La legge mira a valorizzare il lavoro e le competenze, evitando di usare retorica. Ora si aspetta che il testo diventi realtà, per aiutare chi ha bisogno di sostegno concreto.

Roma, 28 gennaio 2026 – "Con l’approvazione di questo disegno di legge compiamo una scelta politica chiara: i diritti si garantiscono con atti concreti, non con gli slogan, e l’inclusione si costruisce riconoscendo il lavoro e le competenze, non alimentando la retorica". È quanto dichiara il presidente della Commissione Cultura del Senato, Roberto Marti, commentando il via libera del Senato al provvedimento che istituisce il profilo professionale dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione. "È il risultato di un lavoro serio, approfondito e condiviso svolto dalle Commissioni riunite Settima e Decima – continua Marti – un percorso reso possibile anche da una straordinaria sinergia istituzionale con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il Ministero per le Disabilità, che hanno accompagnato passo dopo passo il Parlamento in una fase di ascolto e costruzione responsabile delle soluzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Marti, presidente della Commissione Cultura al Senato, ha ribadito che con il via libera a un nuovo disegno di legge lo Stato fa un passo deciso verso l’inclusione e la giustizia.

