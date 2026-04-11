Inclusione scolastica dei bambini con disabilità missione in Kosovo per la dottoressa dell' Ausl di Forlì

Il 9 aprile si è concluso un percorso di formazione organizzato dall’associazione forlivese No.Vi, dedicato all’inclusione scolastica dei bambini con disabilità. La dottoressa dell’Ausl di Forlì ha partecipato a questa missione in Kosovo, mirata a migliorare le pratiche e le competenze nel settore. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio per favorire l’integrazione e il supporto nelle scuole per i bambini con bisogni speciali.