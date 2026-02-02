Inclusione scolastica studio Erickson | il 27% dei docenti vorrebbe classi separate per studenti con disabilità CNDDU | Segnale di crisi sistemica non culturale

L’indagine del Centro Studi Erickson rivela che più di un quarto degli insegnanti, il 27%, preferirebbe riaprire classi separate per studenti con disabilità. La proposta alimenta il dibattito sulla gestione dell’inclusione nelle scuole italiane. Nel frattempo, il CNDDU definisce questa posizione come un segnale di crisi sistemica, piuttosto che un problema culturale. La questione resta al centro delle discussioni tra educatori e associazioni, che chiedono soluzioni più efficaci e rispettose dei diritti di tutti gli studenti.

L’indagine “Le voci dell’inclusione” del Centro Studi Erickson registra un dato significativo: circa il 27% degli insegnanti si dichiara favorevole alla riapertura di classi speciali per studenti con disabilità. La ricerca ha coinvolto 833 docenti di ogni ordine e grado provenienti da tutte le regioni italiane. Il risultato segna un incremento di circa dieci punti percentuali rispetto a una rilevazione analoga effettuata due anni prima. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha riportato al centro del dibattito pubblico questa tendenza, che conserva “una piena e inquietante attualità“.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Inclusione Scolastica

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Inclusione Scolastica

CNDDU: classi speciali, un segnale d’allarme per l’inclusione scolastica Posta in arrivoLe classi speciali rappresentano una questione dibattuta: analizza le recenti indagini sulla situazione dell'inclusione scolastica. informazionescuola.it

Dodicesima edizione del Convegno La Qualità dell'inclusione scolastica e sociale: la parola d’ordine è allargare lo sguardoSi è da poco concluso il XII Convegno Internazionale La qualità dell’integrazione scolastica e sociale organizzato dal Centro Studi Erickson. L’evento biennale anche quest’anno è stato occasione di ... disabili.com

Il nuovo PEI non è solo un documento, ma un atto pedagogico. Scopri tutte le novità normative, l’importanza del GLO, e perché oggi il PEI è davvero al centro dell’inclusione scolastica. Una guida essenziale per docenti, educatori e genitori. #inclusionescola - facebook.com facebook