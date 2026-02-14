Scontro tra due auto sulla superstrada | traffico rallentato

Da brindisireport.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due auto si sono scontrate violentemente sulla strada statale 613 a Brindisi, provocando l'esplosione degli airbag e creando disagi al traffico. L'incidente, avvenuto sabato sera, ha causato rallentamenti significativi sulla corsia in direzione sud, mentre i soccorsi sono arrivati sul posto.

BRINDISI - L'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag. Momenti di paura nella serata di oggi, sabato 14 febbraio, sulla strada statale 613 (la Brindisi-Lecce) sulla corsia in direzione sud dove due auto si sono scontrate violentemente. L'incidente si è verificato al km1, a ridosso della città di Brindisi. Sul posto ambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti, gli agenti della Polizia locale per la gestione della viabilità e personale Anas per la bonifica dell'asfalto. Il traffico ha subito rallentamenti. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti. Entrambi i veicoli sono stati rimossi dal carro attrezzi e trasferiti nel deposito giudiziario della ditta Tarantini.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

