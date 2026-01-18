Incidente tra auto sulla superstrada a Viterbo | una perde la ruota e colpisce una terza macchina due feriti
Nella serata di sabato 17 gennaio, sulla superstrada in direzione di Viterbo nord, si è verificato un incidente tra due auto nei pressi del chilometro 61,4 della statale 675. Durante l'incidente, una vettura ha perso una ruota, che ha colpito un terzo veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e due persone sono rimaste ferite. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.
