Incidente in galleria sulla A30 | coinvolti un tir e un’auto

Da salernotoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda serata sulla carreggiata nord dell’Autostrada A30 si è verificato un incidente che ha coinvolto un’autovettura e un tir. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. La viabilità è stata temporaneamente rallentata in quella tratta, e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Momenti di apprensione nella tarda serata lungo l’Autostrada A30, in carreggiata nord, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante.La dinamicaPer cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sono scontrati all’interno della galleria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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