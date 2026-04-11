Incidente in galleria sulla A30 | coinvolti un tir e un’auto

Nella tarda serata sulla carreggiata nord dell’Autostrada A30 si è verificato un incidente che ha coinvolto un’autovettura e un tir. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. La viabilità è stata temporaneamente rallentata in quella tratta, e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Momenti di apprensione nella tarda serata lungo l’Autostrada A30, in carreggiata nord, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante.La dinamicaPer cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sono scontrati all’interno della galleria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Due auto e un tir coinvolti in un incidente nell’AretinoAREZZO – Due auto e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti oggi (17 marzo) in un incidente stradale nell’Aretino, nelle vicinanze della località... Autostrada A1, incidente tra Arezzo e Valdarno: coinvolti due tir e tre auto. 7 feriti, traffico bloccatoAREZZO – Grave incindente nella serata di oggi, 16 febbraio 2026, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno. Temi più discussi: Camion sbanda e si schianta in galleria: traffico nel caos sulla Provinciale - BresciaToday; Camion sbanda e danneggia la galleria di Iseo, deviazioni lungo la SP510 Sebina; Incidente col camion in galleria: caos sulla Sebina, chiusa la strada in direzione Valle Camonica; E' morto il bimbo di 3 anni coinvolto nello schianto in galleria. Incidente col camion in galleria: caos sulla Sebina, chiusa la strada in direzione Valle CamonicaLo schianto nella Galleria Monte Cognolo di Iseoi, i tecnici stanno lavorando per ripristinare le condizioni di sicurezza e far tornare la circolazione alla normalità ... ilgiorno.it Incidente in galleria a Iseo, traffico in tilt verso la ValcamonicaUn incidente avvenuto intorno alle 5 all’interno della galleria Montecognolo di Iseo sta complicando non poco la circolazione sulla Sp510, che dalla Franciacorta sale verso la Valle Camonica. giornaledibrescia.it Non ce l'ha fatta il 79enne morto dopo l'incidente avvenuto mentre era alla guida del suo #trattore in un terreno agricolo ad #Arcisate. All'origine della tragedia potrebbe esserci un #malore Leggi l'articolo: https://www.prealpina.it/pages/arcisate-schiacciato - facebook.com facebook Incidente in via Serenissima, lacrime per il giovane papà Francesco Viola x.com