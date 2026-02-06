Si sente male alla guida e si schianta contro un camion | muore 55enne

Questa mattina a Napoli, un uomo di 55 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava in viale Umberto Maddalena, vicino all’aeroporto, quando si è sentito male mentre era fermo al semaforo. L’uomo ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un camion. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Tragedia oggi pomeriggio a Napoli dove un uomo è morto in zona aeroporto. Il 55enne era alla guida di un'auto in viale Umberto Maddalena quando, secondo una prima ricostruzione, si è sentito male mentre era fermo al semaforo. Ad un certo punto il veicolo sarebbe ripartito da solo, imboccando.

