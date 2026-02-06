Morto 55enne a Capodichino | si sente male e accosta l'auto riparte da sola e si schianta contromano

Questa mattina a Capodichino un uomo di 55 anni si è sentito male mentre era alla guida. La sua auto ha iniziato a muoversi da sola, ha percorso contromano e si è schiantata contro un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Incidente stradale in viale Maddalena vicino all'Aeroporto. Un uomo si è sentito male ed ha percorso contromano la strada fino a schiantarsi contro un camion. Sul posto polizia locale e 118.

