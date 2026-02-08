Appalti pilotati in Comune Venti firme congelano l’inchiesta L’ingegnere | Non sono mie

Venti firme bloccono l’inchiesta sugli appalti pubblici al Comune di Ancona. Un’inchiesta che rischia di perdere slancio, tra sospetti e carte ferme in attesa di chiarimenti. L’ingegnere coinvolto si difende: “Non sono mie”. La magistratura continua a indagare, ma l’ombra di questa interdizione complicata la strada agli inquirenti.

Sono 20 le firme che tengono congelata una delle inchieste più delicate sugli appalti pubblici del Comune di Ancona. Venti sottoscrizioni che l’ingegnere Maurizio Ronconi sostiene di non aver mai apposto e che, secondo la difesa, sarebbero apocrife. Su quelle firme la Corte dei conti ha deciso di fermare ogni decisione sul merito, sospendendo il processo contabile e rinviando ogni valutazione su responsabilità e danni. La decisione è contenuta nella sentenza-ordinanza depositata il 6 febbraio. Per i giudici, l’esito della querela di falso promossa da Ronconi davanti al Tribunale civile di Ancona è pregiudiziale: senza sapere se quelle firme siano autentiche o meno, non è possibile stabilire chi abbia davvero deciso, firmato e autorizzato affidamenti e liquidazioni finite sotto accusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

