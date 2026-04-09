Voto di scambio alle regionali 2020 | il giudice respinge la richiesta risarcitoria di 5 milioni del Ministero della Giustizia

In occasione delle elezioni regionali del 2020, un procedimento giudiziario ha portato alla decisione di respingere la richiesta di risarcimento di 5 milioni di euro avanzata dal Ministero della Giustizia, che aveva anche chiesto di costituirsi parte civile. La stessa richiesta è stata respinta. Al contrario, il Ministero dell’Interno ha ottenuto l’ammissione come parte civile nei confronti della maggior parte degli imputati coinvolti nel procedimento.

Respinta la richiesta di costituzione di parte civile e di risarcimento da 5 milioni di euro avanzata dal Ministero della Giustizia, mentre è stata accolta — nei confronti della quasi totalità degli imputati — quella del Ministero dell’Interno. Sono le principali decisioni assunte dal gup del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Voto di scambio alle regionali 2020: il Ministero della Giustizia chiede 5 milioni di risarcimentoIl ministero della Giustizia e il ministero dell'Interno hanno chiesto la costituzione di parte civile e il risarcimento rispettivamente di 5 milioni...

Voto di scambio alle regionali della Liguria 2020, i ministri Nordio e Piantedosi chiedono un risarcimento di 5,5 milioniLa Regione Liguria non ha chiesto di costituirsi parte civile, in compenso lo hanno fatto il ministero degli Interni e quello della Giustizia.

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Il partito di Trump è diviso e preoccupato in vista del voto di novembre. La popolarità del presidente è ai minimi mentre i suoi sostenitori si dividono sulla guerra - facebook.com facebook

Ma lo hai detto tu che sapevi per chi voto io. Ma siete tutte così voi bimbe di Borghi o c’è anche qualcuno normale x.com