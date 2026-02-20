Voto di scambio alle regionali 2020 | il Ministero della Giustizia chiede 5 milioni di risarcimento
Il Ministero della Giustizia ha avviato una richiesta di risarcimento di 5 milioni di euro per il voto di scambio alle regionali del 2020. La causa deriva dall’inchiesta che ha smascherato episodi di corruzione elettorale nella regione, coinvolgendo alcuni candidati e funzionari. Il procedimento giudiziario, ancora in corso, ha portato alla luce pratiche illecite che hanno influenzato il risultato delle urne. I dettagli emersi indicano come le irregolarità abbiano avuto un impatto diretto sulla credibilità delle elezioni. La vicenda si aggiunge alle numerose inchieste sul fenomeno.
Il ministero della Giustizia e il ministero dell'Interno hanno chiesto la costituzione di parte civile e il risarcimento rispettivamente di 5 milioni di euro e 449 mila euro nel processo relativo alla corruzione elettorale sul filone dell'inchiesta che, nella primavera del 2024, aveva scosso i vertici della Regione Liguria. Al centro di questo troncone, l’ipotesi di voto di scambio in occasione delle regionali del 2020: sono diciotto gli indagati, tra cui l’ex capo di gabinetto della Regione Liguria Matteo Cozzani a cui, così come ai gemelli Arturo e Angelo Testa e all’ex sindacalista Cgil Venanzio Maurici, viene contestata dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde anche l’aggravante mafiosa.🔗 Leggi su Genovatoday.it
