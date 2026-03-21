Rinviata la partita campo e spogliatoi devastati | è successo in Italia ed è gravissimo

La partita è stata rinviata a causa di danni al campo e agli spogliatoi provocati da un atto di vandalismo. L'evento si è verificato in Italia e ha coinvolto strutture sportive, lasciando i locali completamente devastati. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e comprendere l'entità dei danni. Nessuna informazione sui possibili motivi o sulle persone coinvolte è stata ancora resa nota.

di Alessio Lento Il match non si potrà giocare a causa di questo atto di vandalismo da condannare e stigmatizzare: ecco cosa è successo. Un atto di violenza ha costretto al rinvio di una partita di Seconda Categoria in Puglia tra il San Giorgio e il Calcio Soleto, con il campo e gli spogliatoi devastati. Quello che doveva essere un normale incontro calcistico si è trasformato in un incubo per i protagonisti e per il calcio dilettantistico in generale. Il raid, avvenuto all’interno degli impianti sportivi, ha visto i vandali colpire la struttura con furia, danneggiando gravemente la porta del campo e gli spogliatoi, rendendo impossibile la disputa della gara. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinviata la partita, campo e spogliatoi devastati: è successo in Italia ed è gravissimo Articoli correlati Il maltempo non molla, rinviata per impraticabilità di campo la partita Nuova Igea Virtus-RegginaUn acquazzone si è abbattuto su Barcellona Pozzo di Gotto poco prima dell'inizio della gara. Allarme aereo ed esplosioni: i tennisti al Challenger di Fujairah lasciano il campo e fuggono negli spogliatoi – VideoHa dell’incredibile quanto accaduto a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, a un’ora da Dubai. Aggiornamenti e notizie su Rinviata la partita campo e spogliatoi... Temi più discussi: Il maltempo non molla, rinviata per impraticabilità di campo la partita Nuova Igea Virtus-Reggina; Rinviata la partita di domenica tra Piedimulera e Casale; Atp Miami, il Campo Centrale oggi resta chiuso: rinviata Fonseca-Marozsan; Allerta meteo Piemonte: ecco le gare rinviate del weekend [IN AGGIORNAMENTO]. Serie B, Catanzaro-Modena non si gioca: la partita è rinviataCatanzaro-Modena è stata rinviata. La partita era in programma domani alle ore 20, per via del turno infrasettimanale della Serie B, ma l’allerta meteo in Calabria – che ha portato il Sindaco Fiorita ... strettoweb.com Il Modena fermato dal maltempo. Rinviata la partita di CatanzaroI gialli non sono partiti per la Calabria e stasera non scenderanno in campo. Da decidere la data del recupero ... ilrestodelcarlino.it Rinviata a lunedì la partita della Serie B. Vi aspettiamo al Crespi Sport Village per spingere le nostre ragazze! #BFM #BasketFemminileMilano #nonsimollamai #OrgoglioBFM #PassioneBasket facebook Allerta meteo in Calabria: rinviata #Catanzaro- #Modena di #SerieB x.com