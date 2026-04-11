Casa distrutta dall’incendio a Giugliano | madre e figlio di 5 anni finiscono in ospedale

Nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, un incendio si è sviluppato in un’abitazione di via Vicinale 100 a Giugliano. L’incendio ha causato la distruzione dell’edificio e ha coinvolto una madre e il suo bambino di cinque anni, che sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Paura a Giugliano in via Vicinale 100, dove nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. All’interno dell’appartamento si trovavano due persone: una donna di 47 anni e il figlio di appena 5 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Santobono in codice giallo, riportando ustioni lievi. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, non sono in pericolo di vita. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato decisivo per spegnere rapidamente l’incendio ed evitare conseguenze più gravi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casa distrutta dall’incendio a Giugliano: madre e figlio di 5 anni finiscono in ospedale Incendio a Sciolze: casa completamente distrutta da un incendio, lunghe operazioni di spegnimento delle fiammeUn incendio ha completamente distrutto una casa in regione Mignetta di Sciolze nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Paura a Zanni per l’incendio in un condominio, diverse persone finiscono in ospedalePaura in un condominio Ater nel quartiere Zanni, per un incendio che si è sviluppato all’interno del vano contatori. Temi più discussi: Casa distrutta a Mezzoldo da un incendio, una raccolta fondi online; Condominio nel panico, casa distrutta nell’incendio: bloccato inquilino 57enne; Incendio nella notte a Brentonico: casa distrutta, due famiglie in salvo; Incendio nella notte a Crosano: casa distrutta, evacuate due famiglie. Incendio in casa ad Alghero, scappano e si mettono in salvoAd Alghero è scoppiato un incendio in una casa e i proprietari per non correre rischi sono scappati e si sono salvati. sassarioggi.it Appicca incendio a casa della ex compagna: uomo arrestato a ComisoÈ accaduto in provincia di Ragusa, in Sicilia. L'uomo avrebbe dato fuoco all'appartamento usando del liquido infiammabile, dopo l'ennesimo litigio. Casa distrutta dalle fiamme, entrambi ricoverati in ... tg24.sky.it Raid notturno in una casa a Besano: bandiera palestinese distrutta e simboli nazisti tracciati con lo spray - facebook.com facebook