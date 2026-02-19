Tragedia a Cerea | madre e figlia muoiono in un incendio nella loro abitazione
Una madre di 98 anni e sua figlia di 73 sono morte in un incendio scoppiato ieri sera a Cerea, in provincia di Verona. Le due donne si trovavano nella loro casa a Cherubine quando le fiamme sono divampate, probabilmente a causa di un cortocircuito. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma non hanno potuto salvare le due donne. La casa è stata gravemente danneggiata dalle fiamme, che hanno avvolto l’intero edificio. La tragedia ha scosso la comunità locale, che si chiede cosa abbia causato l’incendio.
Il rogo nella serata di ieri, 18 febbraio. Una madre di 98 anni e la figlia di 73 hanno perso la vita in un incendio divampato nella tarda serata di ieri, mercoledì 18 febbraio, a Cherubine, frazione di Cerea, in provincia di Verona. Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 20 all'interno di una casa a due piani. L'incendio ha rapidamente avvolto i locali, riempiendo gli ambienti di fumo denso che ha reso impossibile ogni via di fuga. I soccorsi e il ritrovamento dei corpi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Legnago e Bovolone, con il supporto di ulteriori squadre dalla centrale di Verona.
Incendio a Cerea, madre e figlia morte nel rogo a Cherubine: ipotesi cortocircuitoUn incendio a Cerea ha causato la morte di madre e figlia a Cherubine, probabilmente a causa di un cortocircuito.
