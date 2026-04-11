Incendio Gravellona Toce | brucia il tetto di un palazzo in centro tre famiglie evacuate

Nella notte tra il 9 e il 10 aprile, un incendio ha interessato il tetto di un edificio di tre piani situato in corso Roma a Gravellona Toce. Le fiamme si sono propagate nel centro del paese, portando all'evacuazione di tre famiglie che abitavano nell'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Fiamme nella notte a Gravellona Toce. Tra il 9 e il 10 aprile, un incendio è divampato sul tetto di un edificio di tre piani in corso Roma.L'intervento dei vigili del fuocoSul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando del Vco: una proveniente dalla sede centrale di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Brucia il tetto di un'abitazione, famiglie evacuate nella notte: tanta paura, nessun feritoFiamme nel cuore della nottata tra lunedì e martedì in un'abitazione in via Pieve, a Forlì. Leggi anche: Palazzo di tre piani a fuoco a Roma, un ferito in codice rosso: evacuate 8 famiglie dopo l’incendio Si parla di: Incendio a Casaleggio, brucia il fieno: vigili del fuoco in lotta contro il vento. Incendio Gravellona Toce: brucia il tetto di un palazzo in centro, tre famiglie evacuateIl rogo è divampato nella notte tra il 9 e il 10 aprile in un palazzo di tre piani: tre famiglie hanno dovuto lasciare la propria casa, sul posto anche il sindaco ... novaratoday.it Incendio nella riserva naturale del fondo Toce, bruciano mille metri quadri di cannetoCirca mille metri quadrati di canneto sono andati bruciati in un incendio di vegetazione scoppiato all'interno della riserva naturale del fondo Toce, a Verbania. La zona, adiacente alla foce del fiume ... ansa.it