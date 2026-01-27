Brucia il tetto di un' abitazione famiglie evacuate nella notte | tanta paura nessun ferito

Un incendio nel cuore della notte a Forlì ha coinvolto il tetto di un'abitazione in via Pieve, costringendo all'evacuazione di tre famiglie. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si registrano feriti. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza della zona.

Fiamme nel cuore della nottata tra lunedì e martedì in un'abitazione in via Pieve, a Forlì. Per cause in fase d'accertamento, si è incendiato il tetto, rendendo necessario l'evacuazione di tre nuclei familiari. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato intorno all'1, attivando l'intervento.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Forli Tetto Crolla nella notte uno dei palazzi sgomberati a Casoria: nessun ferito. Evacuate 20 famiglie Nella notte a Casoria, nel napoletano, si è verificato il crollo di uno dei palazzi precedentemente sgomberati. Capodanno di paura a Milazzo: fiamme nella notte, famiglie evacuate Nella notte di Capodanno a Milazzo, un incendio si è sviluppato in un appartamento di via XX Settembre, causando l’evacuazione delle famiglie coinvolte. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Forli Tetto Argomenti discussi: Albizzate, brucia il tetto di una cascina. Dichiarati inagibili alcuni locali; Vezza d’Alba, brucia il tetto di un’abitazione in via San Carlo; Brucia la canna fumaria, le fiamme danneggiano il tetto: casa non fruibile; Enorme colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, brucia una casa nel centro del paese. Incendio a Venaria Reale: brucia il tetto di un palazzo, mansarda distrutta ed edificio evacuatoUna nube di fumo nero si è sprigionata ed è stata visibile da distanza. Quasi certamente c'è stato un problema con dei lavori ... torinotoday.it Brucia la canna fumaria, le fiamme danneggiano il tetto: casa non fruibileL'intervento dei Vigili del fuoco Paura nella serata di ieri a Maiolati Spontini, dove un incendio ha interessato la canna fumaria di un’abitazione in via Torrette. L’allarme è scattato poco dopo le 2 ... youtvrs.it OLTRE 30MILA EURO SPEDITI PER NON FAR PERDERE IL TETTO A FABIO IBBA, MADRE E FRATELLO. TRA UN MESE L'ASTA DECISIVA - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.